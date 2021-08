Ruben van der Meer en Ilse Warringa hebben een rol in Vlogmania, een nieuwe satirische sketchshow over vloggers. De NTR-serie is vanaf zondag 29 augustus wekelijks te zien op NPO3.

In Vlogmania worden mensen gevolgd die graag vlogger of influencer willen worden. Zo spelen Warringa en Van der Meer het stel Michael en Jessica Kick. Zij doen er, ten koste van hun kinderen, alles aan om de populairste vlogfamilie van Nederland te worden.

Ook Arjan Ederveen, Jandino Asporaat, Alex Klaasen en Tina de Bruin zijn te zien in de achtdelige serie, die is gemaakt door de Groen Brothers (David en Simon Groen). De broers zijn ook verantwoordelijk voor parodieën op commercials van niet-bestaande producten in Het Klokhuis.