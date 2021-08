Meerdere Nederlandse films zijn in de prijzen gevallen op het internationale filmfestival van Locarno in Zwitserland. De Nederlandse regisseur Eliane Esther Bots won in het internationale competitieprogramma van Pardi di domani (Luipaarden van morgen) de prijs voor beste regie voor haar korte film In Flow of Words.

In Flow of Words, een korte film over de ervaringen van drie tolken van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, werd op het filmfestival ook verkozen tot de kandidaat voor de European Film Awards in de categorie korte film.

De film is niet de enige winnaar met een Nederlands tintje. De korte film After a Room van de Zwitsers-Nederlandse filmmaker Naomi Pacifique ontving een Pardino d'argento (zilveren luipaard) in de nationale competitie. Ook A Thousand Fires, een coproductie van het Nederlandse productiebedrijf BIND, wordt nog vertoond op het festival.

Het tiendaagse filmfestival van Locarno vond dit jaar voor de 74e keer plaats. Zaterdag was de slotdag.