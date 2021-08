De Nederlandse film De Oost, over de politionele acties in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog, is vanaf vrijdag beschikbaar voor een groot publiek in de Verenigde Staten.

De film van regisseur Jim Taihuttu wordt door distributeur Magnolia Pictures vrijdag tegelijkertijd in Amerikaanse bioscopen en via verschillende streamingplatforms uitgebracht, heeft producent New Amsterdam Film Company bekendgemaakt. In Nederland is de film te zien op Prime Video.

De VS is het tweede grote land buiten de Benelux waar De Oost wordt uitgebracht. Het veelbesproken oorlogsepos is sinds afgelopen week ook te zien in Indonesië. Op streamingplatform Mola.TV is het Nederlandse drama de best bekeken film van het moment.

De Oost is de eerste grote Nederlandse film over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Nederlandse soldaten onderdrukten met harde hand de vrijheidsstrijd van de Indonesische bevolking. Hierbij vielen naar schatting 200.000 doden.

De film volgt een jonge soldaat (Martijn Lakemeier) die mede door de wandaden van kapitein Westerling (Marwan Kenzari) begint te twijfelen aan het nut en de noodzaak van de strijd.