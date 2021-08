Justin Bieber maakt volgende maand tijdens de MTV Video Music Awards (VMA) het meeste kans op een prijs. De zanger is zeven keer genomineerd, maakte de muziekzender woensdag bekend.

Bieber kan onder meer winnen in de categorieën Video van het jaar, Artiest van het jaar en Beste popact. De zanger is overigens niet de enige met meerdere nominaties op zak. Ook collega's als Megan Thee Stallion (zes), Billie Eilish (vijf) en Drake (vijf) kunnen vaker in de prijzen vallen.

De uitreiking vindt op 12 september plaats vanuit het Barclays Center in New York, de stad waar de muziekprijzen in 1984 voor het eerst werden uitgereikt. Na een virtuele editie vorig jaar, worden de beeldjes nu weer overhandigd in een volle zaal.