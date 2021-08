De uitreiking van de Emmy Awards is ook dit jaar kleinschaliger door de coronapandemie. Een stuk minder sterren zullen voorafgaand aan de awardshow op 19 september op de rode loper verschijnen. De organisatie laat niet weten hoeveel er wel acte de présence geven.

Het aantal aanwezige gasten, medewerkers en pers is ook beperkt in het Microsoft Theater in Los Angeles, de locatie waar de uitreiking plaatsvindt. Crewleden en journalisten moeten daarnaast een vaccinatiebewijs plus een negatief testbewijs laten zien. Welke regels er gelden voor de genomineerden is niet duidelijk.

Hoewel de 73e uitreiking van de prestigieuze televisieprijzen nog steeds beperkter is dan normaal, is deze wel omvangrijker dan een jaar geleden. Vorig jaar vond de show plaats via een videoverbinding en kregen winnaars hun beeldjes digitaal overhandigd. Dit jaar zitten de genomineerden weer in de zaal. Comedian Cedric the Entertainer presenteert de show.

De populaire Netflix-serie The Crown en The Mandalorian, te zien op Disney+, zijn de grote kanshebbers dit jaar. Beide series zijn 24 keer genomineerd.