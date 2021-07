Jan Rot werd in mei geopereerd om een tumor uit zijn darmen en maag te verwijderen. Daarvan is hij goed hersteld, maar een nieuwe scan laat "uitzaaiingen alom" zien, zo schrijft de zanger, componist en tekstdichter zaterdag op Facebook.

"Hoeveel tijd ik nog heb, wordt vanzelf duidelijk", laat Rot weten. De zanger heeft er nog niet heel veel last van. Hierover zegt hij: "Het is heel onwerkelijk, ik ben fysiek snel moe, maar heb verder nog weinig last. Gisteren nog heerlijk gespeeld, al kregen sommige liedjes nieuwe lading."

Rot is van plan om - zolang het nog kan - door te gaan met optreden. In september staat hij in het theater met zijn show OK BOOMER. Ondertussen probeert hij "met veel liefde, rust en een beetje galgenhumor de mokerslag voor mijn prachtgezin te leren aanvaarden".

In mei liet Rot weten dat hij ziek is. Hij postte toen een foto op sociale media waarop hij er ernstig vermagerd uitzag. "Hallo vrienden, zag er niet voor niets zo mager uit de laatste tijd. Inmiddels zijn we spannende dagen verder en bezig met herstel. Ik ben er nog niet, maar kom er wel. Tot die tijd ff pauze hier", schreef de zanger toen.