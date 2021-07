Dwayne 'The Rock' Johnson (49) vertelt in een interview met The Hollywood Reporter dat hij niet meer te zien zal zijn in de Fast and Furious-films. Dat heeft waarschijnlijk te maken met zijn publiekelijke ruzie met acteur Vin Diesel (54), die al sinds 2016 lijkt te spelen.

In het interview reageert Johnson op een uitspraak die Diesel deed in een interview met Men's Health dat in juni werd gepubliceerd. Hierin zegt Diesel dat hij ruzie maakte met Johnson om de acteerprestaties van de voormalig professionele worstelaar te verbeteren.

Johnson vond Diesels uitspraak erg amusant. Hij zegt hierover: "Ik heb hard gelachen. Ik denk dat iedereen daar wel om moest lachen. En daar laat ik het bij. Ik heb ze het allerbeste toegewenst en ik wens ze veel succes met Fast 9. En ik wens ze veel succes met Fast 10 en Fast 11 en de rest van de Fast and Furious-films die ze maken zonder mij."

De twee acteurs verschenen in 2011 voor het eerst samen in de vijfde Fast and Furious-film. In 2016 plaatste - en verwijderde - Johnson een bericht op Instagram waarin hij acteurs uit de franchise voor "candy asses" uitmaakte.

Fast & Furious is een van de succesvolste filmseries ooit

Omdat hij een paar dagen later alleen de acteurs Scott Eastwood en Nathalie Emmanuel bedankte voor de samenwerking in het achtste deel, The Fate of the Furious, leek het alsof zijn eerdere sneer over Diesel ging. Johnson heeft nooit gezegd of dit daadwerkelijk het geval was.

De Fast & Furious-reeks is met een opbrengst van 6,3 miljard dollar een van de meest succesvolle filmseries van de afgelopen twee decennia. Het negende deel draait momenteel in de Nederlandse bioscopen.