Het is Gijs Blom niet gelukt zijn nominatie voor de Daytime Emmy Award voor zijn rol in de Netflix-serie The Letter for the King te verzilveren. De prijs, die net als vorig jaar digitaal werd uitgereikt, ging naar Bloms collega Kristos Andrews voor zijn optreden in de digitale dramaserie The Bay.

Andrews werd als winnaar gekroond in de categorie Outstanding Performance by a Lead Actor in a Daytime Fiction Program.

De 24-jarige Blom was vooraf zeer verheugd over zijn nominatie en de andere nominaties voor 'zijn' show. "Ik ben er vooral heel trots op dat het zoveel nominaties zijn en voor zoveel verschillende departementen", liet de Nederlandse acteur eerder weten.

De bekendmaking van de winnaars van de Daytime Emmy Awards is in verschillende stukken opgeknipt. In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) werden de prijzen in de categorieën kinderen en animatie verdeeld. In de nacht van zondag op maandag werden de prijzen in de categorie fictie en lifestyle verdeeld. Eind juni werden er ook al prijzen uitgereikt.