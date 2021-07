Het kabinet heeft adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en Fieldlab genegeerd toen het toestemming gaf voor het heropenen van het nachtleven op 26 juni, schrijft NRC op basis van Tweede Kamerstukken en gesprekken met betrokkenen. Het versoepelen van die maatregel leidde de afgelopen weken tot een grote besmettingsgolf waarvoor het kabinet excuses aanbood.

In mei presenteerde Fieldlab aanbevelingen die toen door het OMT en het kabinet werden besproken en goedgekeurd. Op 29 mei vond er nog een Fieldlab-evenement plaats in de Amsterdamse club Shelter waarbij de setting van een clubavond werd onderzocht. De resultaten van dat onderzoek waren nog niet bekend toen het kabinet besloot dat nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden weer open mochten. De bevindingen van het proefevenement in Shelter werden door het kabinet ook niet opgevraagd bij Fieldlab, laat een betrokkene weten aan NRC. Het OMT keek ook niet naar de risico's van het heropenen van nachtclubs.

In Shelter waren 600 mensen welkom, ruim onder de normale capaciteit. Achteraf testten zeker twee medewerkers en twee bezoekers positief. Omdat testen na het evenement niet verplicht was, kan het zijn dat dit aantal hoger ligt. Volgens Fieldlab ligt het risico op besmetting hoger bij een clubbezoek dan bij andere evenementen.

Aanbevelingen werden genegeerd

Een van de aanbevelingen die Fieldlab aan het kabinet wilde doen was de ventilatienorm voor clubs stellen op 24 kubieke meter per persoon per uur. Ook de Koninklijke Horeca Nederland wilde vasthouden aan strengere ventilatieregels vanwege corona. Het kabinet stelde echter geen extra eisen aan de ventilatie. Integendeel. De nieuwe Alcoholwet trad op 1 juli in werking waardoor ventilatieregels voor horeca juist soepeler werden.

Het kabinet stelde bij de heropening van het nachtleven ook geen beperkingen aan het aantal bezoekers en negeerde het belangrijke medische adviezen. Het OMT en Fieldlab adviseerden alle bezoekers en medewerkers van een evenement binnen 24 voor het einde van een evenement te testen. Volgens het kabinet was dat juridisch ingewikkeld en daardoor mochten mensen zonder herstel- of vaccinatiebewijs tot 40 uur voor de start van een evenement testen.

Fieldlab-hoofdonderzoeker Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie (Radboud Universiteit) en lid van het OMT, laat aan NRC weten dat de langere testtijd heeft kunnen bijdragen aan de grote besmettingsgolf. "Van de Deltavariant weten we dat je bij een besmetting binnen 24 uur van 'nog niet detecteerbaar' naar 'hoog besmettelijk' kan gaan", zegt hij tegen de krant.