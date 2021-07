De dreiging die vrijdag op het Mediapark gold na een melding is voorbij, laat de politie weten. De hoofdingang van het pand van de NOS werd daarbij afgesloten. De dreiging stond los van de eerdere dreiging die ontstond rond RTL Boulevard.

Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. De politie wilde eerder niets kwijt over de aard van de melding. De maatregelen zouden uit voorzorg zijn genomen. "We waren daar al extra aanwezig, dat wordt nu nog meer", aldus een politiewoordvoerder. Volgens de zegspersoon werden er geen gebouwen ontruimd op het park.

De dreiging zou zijn ontstaan rondom een bedrijf dat werkzaam is op het Mediapark. De gemeente Hilversum bestempelde het Mediapark donderdag voor onbepaalde tijd als veiligheidsrisicogebied. RTL Boulevard werd eerder deze week hervat vanaf die nieuwe locatie.

Het programma ontving op de oude locatie bij het Leidseplein in Amsterdam een bedreiging van een onbekende persoon of groep.

Volgens NRC ging het toen om criminelen die een aanslag wilden plegen met een raketwerper. De dreiging volgde op de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij werd vorige week dinsdag neergeschoten nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard. De misdaadverslaggever bezweek donderdag aan zijn verwondingen.