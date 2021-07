De Boekenweek 2021, die plaatsvond van 29 mei tot en met 6 juni, heeft voor een flinke stijging in de boekverkoop gezorgd. Dat meldt Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag.

De boekenmarkt is na de heropening van de boekhandels flink aangetrokken en de Boekenweek droeg hieraan bij met hoge omzet- en afzetcijfers. Het was de op één na hoogste afzetpiek sinds begin dit jaar.

Tijdens deze week werd meer dan de helft van alle omzet via fysieke verkooppunten behaald. Dat is fors meer dan in de rest van het jaar, waarin door de harde lockdown gemiddeld slechts 35 procent van de omzet via fysieke verkooppunten werd gerealiseerd.

Fictie en literaire non-fictie blijven het meest verkocht (42 procent in afzet). Volgens CPNB is de Boekenweek 2021 moeilijk te vergelijken met eerdere edities, omdat de recentste editie wegens de lockdown werd verplaatst naar eind mei.

Daarnaast werd de Boekenweek van 2020 ook al gehinderd door de effecten van de pandemie, waardoor destijds minder omzet gerealiseerd werd. De boekverkoop tijdens de recentste editie van de Boekenweek steeg in vergelijking met 2020 met 27 procent en vergeleken met 2019 met 34 procent.

In totaal werd er voor 12,3 miljoen euro aan boeken verkocht. Het bestverkopende boek was De genocidefax, het boekenweekessay dat geschreven is door Roxane van Iperen.