Er is ook zondagavond geen nieuwe uitzending van RTL Boulevard, zo laat RTL Nederland weten. Vanaf maandag volgen weer nieuwe uitzendingen, die mogelijk 'gewoon' vanaf het Leidseplein in Amsterdam worden geproduceerd.

Zondagavond wordt een herhaling van het programma Voor Hetzelfde Geld uitgezonden op het tijdsslot van RTL Boulevard.

"Dankzij de extra veiligheidsmaatregelen was het mogelijk om vanavond weer vanuit Amsterdam uit te zenden, maar wij hebben zelf besloten om het team van RTL Boulevard rust te geven", aldus RTL-topmannen Sven Sauvé en Peter van der Vorst en CEO van Fremantle Nederland en België, Georgette Schlick, in een gezamenlijke verklaring.

Het drietal meldt dat er uitgebreid is overlegd met autoriteiten zoals de Driehoek van Amsterdam. "Wij stellen alles in het werk om uitzendingen vanaf maandag 12 juli te hervatten." De beleidsbepalers laten weten "heel trots" te zijn op 'Team Boulevard' dat maandag "met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad oppakt".

Tot slot wensen de RTL-bazen de neergeschoten Peter R. de Vries en zijn familie veel sterkte toe. De misdaadverslaggever vecht nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis, nadat hij dinsdag kort na de uitzending werd neergeschoten op straat. De Vries was te gast geweest in het programma.

Het is niet zeker of opnames van volgende week gewoon in het pand aan het Leidseplein worden gemaakt. "We doen vanuit veiligheidsoverwegingen geen verdere uitspraken over locaties en maatregelen", aldus het drietal. Eerder op de dag meldde het AD op basis van bronnen dat de live-uitzendingen van het programma voorlopig niet meer vanuit de studio op het Leidseplein worden uitgezonden. De uitzending ging er zaterdag ook al niet door, vanwege een ernstige dreiging.