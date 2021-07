Britney Spears heeft aan de vooravond van haar hoorzitting afgelopen week het Amerikaanse alarmnummer 911 gebeld. Dat staat in een onderzoek van The New Yorker-journalisten Ronan Farrow en Jia Tolentino. Spears belde het nummer "om zichzelf te melden als slachtoffer van het curatorschap".

Hoewel het overzicht van 911-oproepen in de Verenigde Staten meestal voor iedereen beschikbaar is, heeft Ventura County, de provincie waar Spears woont in Californië, de gegevens van Spears' oproep verzegeld. Dit is besloten vanwege het lopende onderzoek rondom het curatorschap van haar vader Jamie. Wat de gevolgen zijn van haar belletje aan de alarmlijn, is niet bekend.

In het onderzoek staat ook dat Spears' management ongelooflijk "nerveus" en "bezorgd" was over wat de zangeres in de rechtbank zou zeggen. Ze vroeg de rechter in haar relaas de curatele waar ze al dertien jaar onder staat te beëindigen. Daarvoor gebruikte ze ferme taal. Zo gaf ze aan dat ze zich een slaaf voelt van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie.