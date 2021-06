Charly Lownoise en Mental Theo zijn door de KNVB gestrikt om zondag in Boedapest de fans van Oranje te vermaken in de aanloop naar de achtste finale op het Europees kampioenschap. Ook Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals maken onderdeel uit van het programma in de fanzone.

Naar verwachting komen tussen de 5.000 en 10.000 Nederlandse supporters naar Boedapest. Iedereen die de fanzone wil betreden, moet met een polsbandje aantonen dat hij of zij een negatieve PCR-test heeft afgelegd. Ook moeten de fans hun wedstrijdkaartje laten zien.

Vanaf 15.00 uur lopen de supporters in de zogenoemde Fanwalk, onder begeleiding van de Oranje dubbeldekker, naar de Ferenc Puskás Aréna. De afstand tussen de fanzone en het stadion is zo'n 3 kilometer.

In Boedapest zijn de coronamaatregelen momenteel niet heel streng meer. Daardoor is een feest in een fanzone mogelijk. Mocht Oranje de kwartfinales halen, wordt in speelstad Bakoe geen fanzone ingericht.

De wedstrijd van Oranje begint om 18.00 uur.