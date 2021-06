Het Franse kasteel van de familie Meiland staat weer te koop, meldt RTL Boulevard. De familie kondigde in februari aan dat Chateau Marillaux onder voorbehoud was verkocht, maar dat is toch niet gebeurd.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe ontwikkelingen over Familie Meiland

Martien Meiland laat aan RTL Boulevard weten dat een aantal potentiële kopers zich al heeft gemeld. Zo zijn volgende week al de eerste bezichtigingen ingepland.

De verkoop van het bekende chateau, het decor van de eerste seizoenen van de SBS6-realityserie Chateau Meiland, stond sinds vorig jaar juni te koop. De familie vroeg er in eerste instantie 1,25 miljoen euro voor, maar verlaagde de vraagprijs naar 998.000 euro.

Martien en Erica Meiland zijn dit jaar terugverhuisd naar Nederland. De twee streken aanvankelijk neer in Hengelo, maar hun woonplezier bleek van korte duur. Na problemen met het bestemmingsplan besloten ze weer te vertrekken.

De familie woont nu in Noordwijk. Wat deze nieuwe plek de familie gaat brengen, weten de leden nog niet. "We zijn natuurlijk heel ondernemend. Misschien gaan we wel weer iets op poten zetten", zei Martien daar eerder over.