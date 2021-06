De Britse prins Harry en Meghan Markle hebben zondag de geboorte aangekondigd van hun eerste dochter. Het meisje heeft de naam Lilibet 'Lili' Diana gekregen.

Lili is vrijdag om 11.40 uur ter wereld gekomen, melden de hertog en hertogin van Sussex in een verklaring. De bevalling vond plaats in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Santa Barbara. Moeder en dochter maken het goed.

Het meisje is vernoemd naar de huidige koningin van Engeland, Elizabeth. Zij wordt door haar familie liefkozend 'Lilibeth' genoemd. Haar tweede naam, Diana, is een eerbetoon aan de in 1997 overleden Britse prinses Diana, de moeder van Harry.

"Ze is meer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we van over de hele wereld hebben gevoeld", aldus het jonge gezin. Het is het tweede kindje van Harry en Meghan. Het stel heeft ook een tweejarige zoon, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Koningin Elizabeth is verheugd met de komst van het meisje, laat Buckingham Palace zondag weten in een verklaring. Lili wordt achtste in de lijn van troonopvolging. Prins Charles komt nog steeds als eerste in aanmerking om Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede in de lijn van troonopvolging. Archie staat een plekje voor Lili.

Verdere gezinsuitbreiding lijkt onwaarschijnlijk

De zwangerschap van Meghan Markle werd in februari aangekondigd, nadat de hertogin van Sussex in november bekend had gemaakt dat zij in juli 2020 een miskraam had gehad. Dat noemde het jonge gezin toentertijd "een bijna ondraaglijk verdriet".

Een verdere gezinsuitbreiding voor de Britse prins en zijn Amerikaanse vrouw lijkt onwaarschijnlijk. Prins Harry heeft eerder gezegd maximaal twee kinderen te willen.