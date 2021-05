De Noorse zanger TIX heeft dit jaar de Barbara Dex Award gewonnen, de prijs voor de slechtst geklede deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft Songfestival.be, de organisator van de online verkiezing, zondag bekendgemaakt.

De Noorse zanger heeft de prijs te danken aan zijn outfit die bestond uit grote engelenvleugels, een witte bontjas en een glitterpak. Ook was hij met kettingen vastgeketend aan zijn dansers. Het is de eerste keer dat Noorwegen de award krijgt. TIX eindigde als achttiende in de finale.

De tweede prijs is voor Roxen uit Roemenië. Ze wordt gevolgd door Albina uit Kroatië, James Newman uit Engeland en Eden Alene uit Israël. Tussen de Roemeense zangeres en de Kroatische kandidate zat slechts één stem verschil.

De Barbara Dex Award wordt sinds 1997 uitgereikt en is vernoemd naar de zangeres die in 1993 namens België meedeed. Ze viel toen vooral op dankzij haar zelfontworpen jurk. Nederland mocht de prijs in 2015 in ontvangst nemen. Trijntje Oosterhuis verscheen toen in een broekpak dat werd vergeleken met een parachute.