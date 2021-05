Radiohead-zanger Thom Yorke en gitarist Jonny Greenwood hebben samen met jazzdrummer Tom Skinner een nieuwe band genaamd The Smile aangekondigd. Daarbij is ook Radiohead-producer Nigel Godrich betrokken. Zaterdagavond is het drietal voor het eerst te horen, tijdens een livestreamevenement van het Britse festival Glastonbury.

Glastonbury maakte zaterdagmiddag bekend dat The Smile optreedt als special guest tijdens een vijf uur durende livestream van Live at Worthy Farm, dat wereldwijd online te bekijken is.

Over The Smile is behalve de samenstelling nog weinig bekend. Zo heeft de band nog geen muziek uitgebracht. Wel is duidelijk dat de naam afkomstig is uit een gedicht van Ted Hughes met dezelfde titel. The Smile treedt in de nacht van zaterdag op zondag net na middernacht (Nederlandse tijd) op en brengt dan "volledig nieuw werk" ten gehore.

Glastonbury-medeorganisator Emily Eavis zegt in een verklaring aan BBC News er "enorm mee vereerd" te zijn dat Yorke en Greenwood het livestreamevenement hebben uitgekozen als gelegenheid om hun nieuwe band aan de wereld te presenteren.

Yorke en Greenwood deden vaker projecten naast Radiohead

Het evenement werd opgezet nadat bekend werd dat de fysieke versie van Glastonbury voor de tweede keer op rij niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie. Alle artiesten die optreden doen dat gratis. Opbrengsten van de kaartverkoop "helpen om de terugkeer van het festival in 2022 veilig te stellen". Naast The Smile treden onder meer Haim, Coldplay, Michael Kiwanuka en Damon Albarn op.

Yorke en Greenwood hebben vaker projecten naast Radiohead gedaan. Zo speelde Yorke samen met Nigel Godrich, Flea (Red Hot Chili Peppers), Joey Waronker (R.E.M.) en de Braziliaanse drummer Mauro Refosco in de band Atoms for Peace. Greenwood en Yorke maakten de afgelopen jaren ook filmmuziek voor onder meer Suspiria en Phantom Thread.