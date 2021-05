In een verklaring heeft prins William donderdagavond felle kritiek geuit op de BBC. De omroep faalde in de manier waarop het interview met prinses Diana in 1995 totstandkwam en de tactieken die journalist Martin Bashir gebruikte werden bewust onder het tapijt geveegd. Dat bleek uit een onderzoeksrapport dat donderdag werd gepubliceerd.

Volgens de hertog van Cambridge creëerde het interview een onjuist narratief en verslechterde het de relatie tussen zijn ouders, prinses Diana en prins Charles. Hij legt hiervoor niet alleen schuld bij BBC-journalist Bashir maar ook bij de bazen van de omroep.

In het beruchte interview vertelde Diana onder meer over haar huwelijksproblemen met prins Charles. Volgens de BBC laat het onderzoekrapport zien dat er "duidelijke tekortkomingen" waren. "Dat spijt ons heel erg", aldus Tim Davie, algemeen directeur van de BBC.

De broer van prinses Diana, Charles Spencer, beweert al jaren dat Bashir de prinses wist over te halen tot een interview door haar vervalste bankafschriften te laten zien. Daardoor leek het alsof mensen aan het Britse hof waren omgekocht voor informatie over haar huwelijk met prins Charles. De handelswijze van de journalist voedde volgens prins William Diana's paranoia over het Britse koningshuis.

Prins Harry reageerde in een afzonderlijke verklaring waarin hij stelt dat het "rimpeleffect van een cultuur van uitbuiting en onethische praktijken uiteindelijk zijn moeder het leven kostte". Hij voegde daaraan toe dat hij zich zorgen maakt over het feit dat zulke praktijken "tegenwoordig nog wijdverspreid zijn" en dat het "groter is dan één verkooppunt, één netwerk of één publicatie".