De Mexicaanse Andrea Meza is in de nacht van zondag op maandag in Florida uitgeroepen tot Miss Universe. De 26-jarige Meza versloeg 73 andere kandidaten tijdens de 69e editie van de missverkiezing.

De Braziliaanse Julia Gama werd tweede en de Peruaanse Janick Maceta derde. Ook de afgevaardigden uit India en de Dominicaanse Republiek wisten het tot de laatste vijf te schoppen. De Nederlandse afgevaardigde, Denise Speelman, viel in de eerste ronde van de missverkiezing af.

Miss Curaçao Chantal Wiertz drong wel door tot de laatste 21, maar ging uiteindelijk niet door naar de finale waarin de laatste tien kandidaten het tegen elkaar opnamen.

Speelman werd eind augustus gekroond tot Miss Nederland. Voorafgaand aan de verkiezing liet ze weten dat ze het een eer vond haar land op een internationaal podium te vertegenwoordigen. "In een jaar waarin ook Nederland het zwaar heeft gehad met de COVID-19-pandemie voelt het heel speciaal dat ik hier namens Nederland mag staan, daar ben ik dankbaar voor. Ik ben trots op waar ik vandaan kom!"