Politica Sylvana Simons heeft op donderdag via Twitter laten weten dat ze al zeker drie jaar met chronische pijn leeft. Een exacte diagnose is er volgens het Kamerlid nog niet, maar mogelijk is er sprake van reuma of artrose. Simons moest woensdagavond vanwege pijn aan haar knieën en voeten een kamerdebat voortijdig verlaten.

Volgens Simons was haar vertrek niet onopgemerkt gebleven, waarop ze besloot om via Twitter openheid van zaken te geven.

"Ik doe mijn uiterste best om de pijn mijn werk niet te laten beïnvloeden en heb er ontzettend lang over gedubd om dit publiekelijk te delen. Eerlijk gezegd was ik bang dat het de indruk zou wekken dat ik geen goede partijleider kan zijn."

Simons, de politiek leider van BIJ1, heeft vrijdag een afspraak bij de reumatoloog. Dan hoopt ze meer te weten te komen wat er qua pijnstilling mogelijk is.