Youp van 't Hek gaat online cabaretlessen geven. De 67-jarige cabaretier staat zelf al zo'n vijftig jaar op het podium en wil die kennis nu doorgeven. "Ik kan iemand die niet grappig is, niet grappig maken", vertelt hij. "Maar ik kan ze wel de handvatten bieden om eraan te werken."

De masterclass van Van 't Hek bestaat uit 33 lessen en bevat daarnaast een werkboek met opdrachten. Ook onder anderen zanger Guus Meeuwis, actrice Monic Hendrickx en oud-voetballer Rafael van der Vaart geven een masterclass.

"Ik heb zelf vroeger veel gehad aan Joop Koopman (radio- en televisiepresentator, red.). Hij leerde me alles wat ik wel, maar vooral ook niet moet doen", vertelt Van 't Hek. "Je moet je bijvoorbeeld niet laten opnaaien door krantjes en blaadjes. Dat zijn dingen die ik mee wil geven aan de nieuwe generatie."

De lessen zijn bedoeld voor iedereen. Van mensen die gewoon nieuwsgierig zijn tot jongeren die later het podium van Carré willen bestijgen. "Ik heb echt de waarheid niet in pacht. Ik kan je alleen wijze woorden van André van Duin meegeven: je moet de lach aan je kont hebben hangen", vertelt hij lachend. "Het publiek bepaalt zelf wel of je leuk bent. Verover de mensen met humor, eerlijkheid en brutaliteit."

Van 't Hek heeft nog wel een tip voor beginnende theatermakers en cabaretiers. "Blijf dicht bij huis. Dat leerde Joop me altijd. Toen ik in 1989 de oudejaarsconference deed, vertelde ik een verhaal over kinderen die knäckebröd in de videorecorder stopten. Dat moest je als ouder dan maar grappig vinden, terwijl godverdomme je hele videorecorder eraan ging", vertelt de cabaretier. "Maar het klopte. Want ik was toen zelf vader. En nu opa. Ik blijf dicht bij mezelf."

Verder adviseert hij jonge talenten zichzelf niet te serieus te nemen. "Toon Hermans sprak ooit de wijze woorden: 'Cabaretiers zijn tegenwoordig te veel wijsneus, te weinig feestneus.' Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten."

Hij raadt dan ook aan om nooit tevreden te zijn en altijd te blijven streven naar meer. Ervaring opdoen is volgens hem het belangrijkste: "Kilometers maken. Heel veel kilometers maken. Schrap grappen die niet leuk zijn, ga onderuit en gooi alles om. Hou altijd je stoffer en blik bij de hand om op te ruimen. En als het echt moet: flikker de hele boel gewoon weg. Durf het."