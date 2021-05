Voor een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat is in de nacht van dinsdag op woensdag op een veiling in New York 93,1 miljoen dollar (76,75 miljoen euro) neergeteld. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Veilinghuis Christie's had vooraf ingezet op een bedrag van 50 miljoen dollar. Uiteindelijk werd er bijna het dubbele voor het schilderij 'In This Case' uit 1982 betaald.

Het doek werd voor het laatst geveild in 2002, toen bij Sotheby's. Destijds werd het kunstwerk afgehamerd op net geen 1 miljoen dollar. In 2007 wisselde het opnieuw van eigenaar, alleen niet via veilinghuis.

Het record voor een Basquiat staat op 110 miljoen dollar, in 2017 betaald door een Japanse miljardair. De kunstenaar werd beroemd in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Basquiat overleed in 1988 aan een overdosis heroïne.