De persfotograaf die in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere mannen werd aangevallen bij het stadion van De Graafschap in Doetinchem, heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Zijn werkgever Roland Heitink, de eigenaar van het persbureau waar de fotojournalist voor werkt, heeft dat laten weten.

"De recherche is vanmiddag bij ons op kantoor geweest. Het zou eerst maandag worden, maar het Openbaar Ministerie wil de zaak zo snel mogelijk oppakken. Dat is wel een teken dat nu echt actie wordt ondernomen. Het geeft hem en mij grote opluchting", vertelt Heitink.

De ondernemer zegt dat de fotograaf, wiens naam hij niet noemt om hem te beschermen, vooral geestelijk "een enorme dreun" heeft gekregen. "Er is vol op hem in geslagen en geschopt. Hij werd vanaf de zijkant door meerdere supporters tegelijk aangevallen. Hij dook ineen om zijn camera te beschermen", schetst de opdrachtgever van het slachtoffer de situatie.

Ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden belaagd door supporters. Zo'n tweehonderd fans van De Graafschap waren naar het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten, die terugkeerde uit Amsterdam na een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax. Dat was een te mager resultaat om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De fans wilden de spelers een hart onder de riem steken. Om onduidelijke redenen keerden sommigen zich tegen journalisten die ter plaatse waren om verslag te doen.

Aanval kwam als verrassing

De politie bevestigde eerder de zaak zo snel mogelijk te willen oppakken. Voor Heitink, die zelf ook al eens te maken kreeg met geweld tijdens zijn werk, kwam de aanval als een verrassing. "Dit verwacht je niet bij zo'n gemoedelijke club."

De Graafschap was niet te spreken over het geweld tegen de journalisten. "Ik heb helaas nog geen goed beeld van wat daar precies is gebeurd", zei algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp vrijdag. "Maar dit past niet bij De Graafschap. Je blijft van elkaar af. Geweld tegen journalisten keuren wij absoluut af. Ze moeten de ruimte krijgen hun werk te doen."