Fieldlab heeft begrip voor het besluit van de gemeente Breda om geen vergunning aan het Oranjefeest van Radio 538 te verlenen. Zo'n tienduizend mensen zouden zaterdag op het testevenement op het Chasséveld afkomen, wat tot grote maatschappelijke ophef leidde. De organisatie verwacht geen verdere problemen met vergunningen of grote maatschappelijke onrust rondom aankomende evenementen, vertelt een woordvoerder maandag in gesprek met NU.nl.

Voor de overige evenementen zijn al vergunningen aangevraagd of verstrekt, bevestigt de woordvoerder. Het is niet duidelijk welke evenementen nog op groen licht wachten. De organisatie stelt geen signalen te hebben ontvangen dat andere testevenementen mogelijk geen doorgang kunnen vinden.

Zo stelt de woordvoerder dat voor bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival alles gereed is. Bij het normaliter enorme evenement mogen bij de in totaal negen shows in Rotterdam telkens 3.500 bezoekers aanwezig zijn.

Fieldlab heeft begrip voor besluit burgemeester Breda

De organisatie zegt begrip te hebben voor het besluit van de Bredase burgemeester Paul Depla om geen vergunning te verlenen. "Zeker als de openbare orde en veiligheid in het gedrang dreigt te komen, zijn wij de laatste om hieraan vast te houden", schrijft Fieldlab in een reactie aan NU.nl.

Volgens de woordvoerder was er echter geen sprake van "een groot feest". Hij benadrukt dat het evenement is opgezet om onderzoek te verrichten. "En niet iedereen is tegen deze evenementen; kijk maar wat wij deze zaterdag bijvoorbeeld organiseren in de Efteling." Komend weekend mogen zo'n achtduizend bezoekers het attractiepark bezoeken tijdens een testdag.

De afgelasting van 538 Oranjedag zorgt voor "een deukje" in het onderzoeksprogramma, aldus de organisatie. Daardoor kan namelijk het grootste proefevenement tot dusver geen doorgang vinden. "Dit zet een streep door een belangrijk deel van ons onderzoek, namelijk de fase waarin wij eerder opgedane ervaringen willen toetsen met een groter publiek."

Fieldlab stelt dat het de komende tijd blijft werken aan "een terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit". "Aan de hand van onze resultaten denken wij iets te kunnen betekenen voor de samenleving als geheel", aldus de organisatie.