Het Amphia Ziekenhuis in Breda is opgelucht dat 538 Oranjedag zaterdag niet doorgaat. Een woordvoerder zegt dat de zorgprofessionals blij hebben gereageerd op het nieuws dat maandagmiddag naar buiten kwam. De medewerkers van het ziekenhuis vinden het een "verstandig besluit".

"Veel medewerkers keken op tegen de mogelijke extra zorg die door het festival zou komen", aldus de woordvoerder. De petitie van chirurg Rogier Crolla tegen het evenement werd bijna 370.000 keer ondertekend. De ziekenhuiswoordvoerder zegt dat Crolla dit niet had verwacht. "Het laat zien dat dit nog gevoelig ligt."

Er zouden tienduizend mensen naar Breda komen voor het festival. Het feest ging uiteindelijk niet door omdat Paul Depla, de burgemeester van Breda, de veiligheidsrisico's te groot vindt. "De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de Fieldlab-evenementen aan zal trekken met alle veiligheidsrisico's van dien", aldus Depla.

"Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld."

De gemeente Breda laat wel weten in gesprek te blijven met Radio 538 over de toekomstige samenwerking. Sinds 2014 organiseert de radiozender een koningsdagfeest in de stad.