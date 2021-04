Aan de oproep van de Britse politie om niet te komen kijken, was duidelijk gehoor gegeven. Slechts enkele honderden toeschouwers verzamelden zich in de buurt van Windsor Castle, dat volledig was afgeschermd voor het publiek.

Foto: Brunopress