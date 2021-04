De uitvaartdienst van de Britse prins Philip, die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed, is begonnen. De ceremonie vindt plaats in St George's Chapel op Windsor Castle.

Het lichaam van de hertog van Edinburgh is daar in een omgebouwde, door hemzelf ontworpen Land Rover naartoe gebracht.

De dienst zal vijftig minuten duren. Er worden geen speeches gehouden tijdens de dienst. Wel worden er Bijbelse teksten voorgelezen, en wordt er gezongen. Alle gasten dragen tijdens de ceremonie een mondmasker en koningin Elizabeth (94) zit wegens de coronamaatregelen alleen.

Om 14.45 uur (15.45 uur Nederlandse tijd) kwam de rouwstoet in beweging. De band van de Grenadier Guards, het Britse korps, liep voorop. Zij werden gevolgd enkele hoge militaire functionarissen. De Land Rover werd omringd door enkele leden van de koninklijke marine en een aantal militaire afgevaardigden die een speciale connectie met de prins hadden.

Achter de kist liep een klein deel van de Britse koninklijke familie, onder wie prins Charles en prinses Anne, en prins Andrew en prins Edward. Hierna volgden de kleinkinderen prins Harry en William. De twee broers werden in de stoet achter de kist gescheiden door hun neef Peter Phillips, het oudste kind van prinses Anne.

Op de kist ligt onder meer de militaire pet van Philip, zijn zwaard en een persoonlijke vlag waar elementen uit zijn leven in zijn verwerkt, zoals zijn Deense achtergrond.

Bij de uitvaart is vanwege de coronacrisis geen publiek welkom. Er staan enkele honderden mensen rond het kasteel, maar de oproep van de politie om niet naar Windsor te komen lijkt grotendeels te hebben gewerkt. De dienst wordt ook op de nationale televisie en radio uitgezonden. Het is geen staatsbegrafenis, omdat prins Philip dat niet wilde. Vlak voor het begin van de ceremonie wordt in heel het Verenigd Koninkrijk een minuut stilte gehouden.