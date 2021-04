Harvey Weinstein zou de afgelopen weken in het geheim wederom zijn aangeklaagd in de staat Californië wegens verkrachting. De aanklacht tegen de eens zo gevierde Hollywood-producent zou zijn voorgelegd aan een jury en wordt volgens Fox News maandag openbaargemaakt tijdens een zitting in New York, waar al meerdere zaken tegen Weinstein lopen.

Ook zou er dan een arrestatiebevel uitgevaardigd worden tegen de producer, die inmiddels ruim een jaar vastzit in een New Yorkse gevangenis waar hij 23 jaar moet uitzitten. Het feit dat Weinstein vastzit in New York betekent niet dat hij niet veroordeeld kan worden in Californië. De rechterlijke macht aldaar heeft meerdere malen verzocht om Weinstein naar de rechtbank te brengen, om ook de aanklachten die daar tegen hem lopen te kunnen behandelen.

In de staat Californië wordt Weinstein nu aangeklaagd voor elf zaken, onder meer verkrachting, aanranding en mishandeling. Mocht hij voor deze delicten veroordeeld worden, dan kan zijn straf oplopen tot 140 jaar cel. Wat inhoudt dat de 69-jarige Weinstein nooit meer vrijkomt gedurende zijn leven.

Tijdens eerdere rechtszaken in New York, waar een jury hem schuldig achtte aan vergelijkbare zaken die gepleegd waren in die staat, klaagde Weinstein dat hij geen eerlijk proces kreeg. Volgens hem waren de media al zo opgehitst tegen hem door de verhalen die verschillende vrouwen naar buiten brachten, dat hij min of meer al veroordeeld was voordat hij zijn kant van het verhaal kon doen.