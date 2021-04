De eerste BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen, van dit jaar zijn uitgereikt. Zaterdagavond werden de winnaars in acht kleinere categorieën aangekondigd tijdens een kleine en sobere ceremonie op tv. De film Ma Rainey's Black Bottom kreeg twee prijzen en is daarmee tot dusver de titel met de meeste awards.

Ma Rainey's Black Bottom won in de categorieën beste make-up & haar en beste kostuumdesign. De film maakt zondag nog kans op één award, omdat Chadwick Boseman is genomineerd in de categorie beste acteur. De kans is groot dat ook die nominatie wordt verzilverd. Boseman, die vorig jaar augustus op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, won de prijs al bij diverse eerdere awardceremonies, waaronder tijdens de uitreiking van de Golden Globes. De rol leverde hem ook een Oscar-nominatie op.

De BAFTA's vinden dit jaar verspreid over twee avonden virtueel plaats. Vanwege de pandemie mag er geen publiek aanwezig zijn.

Andere prijswinnaars waren zaterdag Rocks (beste casting), Mank (beste productiedesign), Sound of Metal (beste geluid) en Tenet (beste visuele effecten). The Present won de prijs voor beste korte film en The Owl and the Pussycat kreeg de prijs voor beste Britse korte animatie. Filmmaker en acteur Noel Clarke kreeg een BAFTA voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de filmwereld.

Overlijden prins Philip

Tijdens het begin van de uitzending werd kort stilgestaan bij het overlijden van de Britse prins Philip. Hij was in 1959 de eerste president van de British Academy of Film and Television Arts. "De hertog van Edinburgh heeft een speciaal plekje in de geschiedenis van de BAFTA's en hij zal enorm worden gemist. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie", zei presentatrice Clara Amfo.

Oorspronkelijk zou Philips kleinzoon prins William, de huidige BAFTA-president, aanwezig zijn bij de ceremonie op zaterdag en zondag. Maar vanwege de dood van Philip is zijn bijdrage geschrapt.