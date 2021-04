De begrafenis van prins Philip vindt volgende week zaterdag, op 17 april, plaats. Zijn kleinzoon prins Harry zal aanwezig zijn bij de uitvaart. Dat heeft Buckingham Palace zaterdag bekendgemaakt. De Britse premier Boris Johnson staat zijn plekje op de gastenlijst af.

Er zijn nog geen uitspraken gedaan over de gastenlijst, maar volgens de Britse coronaregels zijn er maar dertig mensen welkom. Prins Harry is dus een van hen. Hij is onderweg vanuit de Verenigde Staten. Zijn vrouw Meghan Markle blijft achter. Omdat ze hoogzwanger is, is haar afgeraden om te reizen.

Premier Johnson heeft zaterdagavond gezegd dat hij niet aanwezig zal zijn, zodat er een extra plekje voor de directe familie vrijkomt.

Bij de uitvaart, die plaatsheeft in St George's Chapel op Windsor Castle, is vanwege de coronacrisis geen publiek welkom. De dienst wordt wel op de nationale televisie uitgezonden. Het wordt geen staatsbegrafenis, omdat prins Philip dat niet wilde.

Vlak voor het begin van de ceremonie wordt in heel het Verenigd Koninkrijk een minuut stilte gehouden. Het lichaam van de hertog van Edinburgh wordt in een door hem ontworpen Land Rover naar de kapel gebracht.

Buckingham Palace benadrukt dat aanwezigen tijdens de dienst de maatregelen zullen naleven, wat betekent dat de koninklijke familie mondmaskers zal dragen.

De laatste keer dat een lid van het Britse koningshuis een grote ceremoniële uitvaart kreeg, was in 2002. Dat was toen de moeder van koningin Elizabeth II op 101-jarige leeftijd overleed. Zo'n 200.000 mensen kwamen toen afscheid nemen van The Queen Mother in de hal van Westminster. Eerder dat jaar overleed prinses Margaret.