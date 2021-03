Het cabaretduo Yentl en de Boer heeft voor de tweede keer de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen. Het tweetal kreeg de prestigieuze onderscheiding voor het indrukwekkendste Nederlandse lied van het jaar dit keer voor het nummer Het is begonnen.

De uitreiking vond maandagavond virtueel plaats. De jury onder leiding van Jacques Klöters noemt Het is begonnen "een klein kunstwerk: muzikaal uitzonderlijk mooi, het zit goed in elkaar en heeft een briljant uitgangspunt".

Yentl Schieman en Christine de Boer wonnen de prijs ook al in 2014, toen voor het lied Ik heb een man gekend. Eerder won Wende Snijders de prijs twee keer.

Het is begonnen is een muzikale reactie op het nummer Het is over van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Schmidt en Bannink schreven het nummer vijftig jaar geleden voor de musical Heerlijk duurt het langst. De ode aan een stukgelopen huwelijk geldt als een van de beste Nederlandstalige kleinkunstnummers uit de geschiedenis. In Het is begonnen van Yentl en de Boer wordt hetzelfde verhaal verteld vanuit het perspectief van de jonge maîtresse.

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 uitgereikt. Andere genomineerden dit jaar waren onder anderen Rosa da Silva en Daniël Lohues.