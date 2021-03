Zondagavond werd het exclusieve en veelbesproken interview van Meghan Markle en de Britse prins Harry met Oprah Winfrey uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS. Dit zijn de hoogtepunten uit het gesprek.

Oprah Winfrey, een goede vriendin van het stel, zou een carte blanche hebben gekregen: ze mocht elke vraag stellen tijdens het eerste interview dat de hertog en hertogin van Sussex gaven nadat ze eerder dit jaar hun eretitels moesten inleveren. Dit waren de meest opvallende uitspraken.

Meghan zei dat Harry door familie werd gevraagd hoe donker de huid van hun zoon Archie zou kunnen zijn.Oprah vroeg Meghan waarom ze Archie geen prins wilden maken. In de maanden voorafgaand aan de geboorte van Archie waren er niet alleen gesprekken over hoe hij geen titel zou krijgen en dat er geen beveiliging voor hem zou zijn, maar ook over hoe donker de huid van de baby zou kunnen zijn en "wat dat zou betekenen of hoe dat eruit zou zien", zegt Meghan.

Het tweede kind van Harry en Meghan is een meisje. Meghan maakte aan het begin van het interview duidelijk dat de twee het geslacht van hun tweede kindje zouden onthullen, maar ze wilde dat pas doen halverwege het interview, toen haar man aanschoof. Het meisje wordt aankomende zomer verwacht. De hertog en hertogin van Sussex werden in mei van 2019 ouders van hun zoon Archie. Ze vertelden dat ze van plan zijn het op twee kinderen te houden.

Meghan had tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk last van zelfmoordgedachtes. Het ging zo slecht met Meghan dat ze niet meer wilde leven. Toen ze hulp wilde zoeken werd ze tegengehouden door "het instituut". Het zou namelijk "geen goede look" zijn voor het paleis.

Ze legde uit dat ze als vrouw van een prins niet zomaar op eigen houtje naar een ziekenhuis of kliniek kon gaan. "Dat gaat gewoon niet. Ik kon geen Uber bestellen in het paleis, zo werkt het gewoon niet. Je levert alles in: mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn sleutels."

Prins Harry voelt zich in de steek gelaten door zijn vader Prins Charles. Ook zei hij dat zijn overleden moeder Diana boos en overstuur zou zijn geweest over de manier waarop de Britse koninklijke familie zijn vrouw Meghan had behandeld.

"Ik voel me echt in de steek gelaten omdat hij iets soortgelijks heeft meegemaakt. Hij weet hoe de pijn voelt", zei Harry over zijn vader. "Ik zal altijd van hem houden, maar er is veel pijn gebeurd." Ook vertelde Harry dat zijn vader zijn telefoontjes niet meer opnam.

Harry en Meghan trouwden drie dagen voor de "royal wedding". De op televisie uitgezonden bruiloft zou voor de show zijn geweest. Het stel trouwde van tevoren tijdens een geheime ceremonie waarbij alleen de aartsbisschop van Canterbury aanwezig was.