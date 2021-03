Na forse kritiek op het gebrek aan diversiteit bij de Golden Globes kondigt de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes, zondag via Twitter aan zich te zullen committeren aan "transformationele verandering".

De uitreiking van de Golden Globes vorig weekend ging gepaard met een flinke dosis kritiek. Van de 87 leden van de HFPA die mogen stemmen over de Golden Globes is namelijk geen enkel lid zwart. Voorafgaan aan de prijsuitreiking plaatste organisatie #TimesUp een oproep op sociale media om ook zwarte journalisten toe te voegen aan de organisatie. Het bericht werd massaal gedeeld. Ook presentatrices Tina Fey en Amy Poehler gaven kritiek op het gebrek aan diversiteit.

Per direct gaat het bestuur samen met adviseurs van buitenaf erop toezien dat hervormingen worden doorgevoerd. Onder andere gaat een expert op het gebied van diversiteit en inclusiviteit de statuten en lidmaatschapsvoorwaarden onder de loep nemen. Daarnaast zal elk lid van de HFPA een jaarlijkse training moeten volgen over racisme, onbewuste vooroordelen en seksuele intimidatie.

Opbouwen van een meer inclusieve gemeenschap

Speciale aandacht zal uitgaan naar het toevoegen van meer zwarte leden aan de organisatie. Ook moet het makkelijker worden voor individuen om misstanden binnen de organisatie aan te kaarten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun aanklacht volledig en eerlijk wordt afgehandeld en dat degenen die in overtreding zijn hiervoor worden gestraft. De organisatie moet daarnaast transparanter worden.

"We moeten en zullen meer doen", schrijft de organisatie op Twitter. "We zijn toegewijd aan het bereiken van deze doelstellingen om de transparantie in onze organisatie te vergroten en een meer inclusieve gemeenschap op te bouwen."