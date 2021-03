Bij voormalig snowboardster Bibian Mentel, die al jaren kanker heeft, zijn onlangs nieuwe uitzaaiingen ontdekt. Dit keer is geen behandelplan meer mogelijk voor de 48-jarige Utrechtse.

Artsen hebben Mentel geadviseerd te beginnen met afscheid nemen van haar dierbaren, laat haar man Edwin Spee vrijdag in een verklaring weten. Hij is zondag te gast in de talkshow van Humberto Tan om over zijn vrouw te praten.

Mentel, meervoudig Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross, werd eind vorig jaar nog geopereerd aan haar rug. Bij de operatie werd een stukje wervel verwijderd dat was beschadigd door een tumor.

Twintig jaar geleden kreeg Mentel voor het eerst te maken met botkanker. Het leidde ertoe dat haar onderbeen geamputeerd moest worden. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist Mentel de kanker te overwinnen en bovendien uit te blinken in een wintersport.

Mentel veroverde drie paralympische titels

Als paralympisch snowboardster veroverde Mentel drie keer goud op de Paralympische Spelen: één keer in Sotsji 2014 (snowboardcross) en twee keer in Pyeongchang 2018 (snowboardcross en banked slalom).

De meervoudig wereldkampioene, die zowel in Sotsji als Pyeongchang de Nederlandse vlag droeg bij de openingsceremonie, werd in beide jaren op het Sportgala gekozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

Mentel beëindigde haar carrière eind 2018. Ze zette zich daarna in voor haar Mentelity Foundation, bedoeld om kinderen en jongvolwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen.

In 2019 belandde Mentel in een rolstoel vanwege een incomplete dwarslaesie, opgelopen bij een operatie aan een tumor in haar rug. De snowboardster deed in die rolstoel mee aan het tv-programma Dancing with the Stars, waarin ze de finale haalde.