Leo Blokhuis moet wennen aan zijn eerste keer De Verrukkelijke 15 op NPO Radio 2 zonder Rob Stenders. Stenders maakte dinsdag bekend over te stappen naar Radio Veronica en was vrijdag al voor het laatst te horen op Radio 2.

"Dit is raar", zei Blokhuis zondagmiddag aan het begin van het programma.

De dj's presenteren sinds vorig jaar samen de hitlijst De Verrukkelijke 15. "De zondagmiddag zal wat mij betreft nooit meer hetzelfde zijn", aldus Blokhuis. "We kunnen daar niet de hele tijd bij stil blijven staan, maar dit is mijn eerste praatje op deze zender sinds het allemaal bekend is, dus ik mag daar best even over klagen."

Blokhuis omschrijft Stenders als zijn grote muziek- en radiovriend. "Ik ga die man missen als een gek, hier op de zender in ieder geval. En verder hebben we elkaars telefoonnummer hoor dus dat komt allemaal wel goed."

Wat er met de hitlijst gaat gebeuren is nog niet duidelijk. "Daar zijn de geleerden het nog niet over eens, behalve dat die lijst moet blijven bestaan. Dus dat gaan we gewoon doen, we blijven hier jullie keuzes draaien op de zondagmiddag."

Dinsdag werd bekend dat Stenders, sinds 2015 te horen op NPO Radio 2, overstapt naar Veronica. Daar gaat de dj de Bonanza presenteren en wordt hij zenderbaas.