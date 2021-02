Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn binnenkort te gast bij Oprah Winfrey voor hun eerste grote televisie-interview sinds ze een stap terugdeden binnen het Britse koningshuis. Het gesprek is op 7 maart te zien op CBS, melden Amerikaanse media.

Winfrey zal eerst alleen met Markle praten over onder meer haar leven als royal, haar huwelijk, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de vele media-aandacht.

Ook zal de hertogin van Sussex, die zondag bekendmaakte opnieuw in verwachting van een kind te zijn, praten over het moederschap en haar zoontje Archie. Daarna schuift Harry aan en zullen ze het met Winfrey over hun verhuizing naar de Verenigde Staten, plannen voor de toekomst en dromen voor hun gezin hebben.

Het interview met de talkshowhost, die in 2018 ook te gast was op het huwelijk van Harry en Markle, volgt ongeveer een jaar na de zogenoemde 'Megxit'. Sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis heeft het koppel ook een stap terug uit de schijnwerpers gedaan. Wel sloten de twee voor meerdere projecten lucratieve deals met Netflix en Spotify.