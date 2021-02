Sonic the Hedgehog, de blauwe egel die vooral bekendheid kreeg door zijn hoofdrol in een serie videospellen, krijgt een eigen Netflix-serie, zo meldt Variety maandag.

De titel van het project is Sonic Prime. De serie telt 24 afleveringen en gaat in 2022 wereldwijd in première op Netflix. Ze is gericht op kinderen tussen de zes en elf jaar oud, en op "Sonic-fans van alle leeftijden".

"Sonic is een geliefd personage en heeft een speciale plaats in ieders hart, ook in het mijne", zegt Dominique Bazay, de regisseur van de serie, in een verklaring.

"Ik heb als kind vele uren met de 'Blue Blur' (de bijnaam van Sonic the Hedgehog, red.) doorgebracht en het is een voorrecht om dit personage, dat iedereen kent en liefheeft, samen met Netflix mee te mogen nemen op een gloednieuw avontuur. Het wordt een avontuur waarvan trouwe fans en gloednieuwe fans van over de hele wereld kunnen genieten."

Sonic the Hedgehog verscheen in 1991 voor het eerst in het gelijknamige spel voor de Sega Mega Drive. Het blauwe logo van Sega was de inspiratie voor Sonics vachtkleur, en het animatiefiguurtje werd de mascotte van de spelcomputerfabrikant. Er zijn sinds 1991 meer dan 1,14 miljard spellen in de Sonic the Hedgehog-serie verkocht.

Begin 2020 verscheen er een speelfilm met de egel en Jim Carrey in de hoofdrol.