Een Zweedse verpleegkundige heeft een privé-filmfestival gewonnen op een eiland voor de kust van Zweden. De vrouw zal in totale isolatie alle zestig films van het Göteborg Film Festival bekijken vanuit een vuurtoren, zo meldt de BBC.

Het Göteborg Film Festival, het grootste filmfestival van Scandinavië, kan dit jaar geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. In plaats daarvan zullen alle films online te zien zijn.

De organisatie wilde één filmfanaat de kans geven om het programma op een bijzondere manier te ervaren en was op zoek naar iemand die de prijs "emotioneel en psychisch" aan zou kunnen. Zo'n twaalfduizend mensen uit vijfenveertig landen stelden zich kandidaat.

Winnares Lisa Enroth werkte de afgelopen maanden op de corona-afdeling van een Zweeds ziekenhuis. Door haar werk voelt ze zich "uitgeput" en kijkt ze er naar eigen zeggen naar uit om een week door te brengen "in een ander soort realiteit".

Er is een filmzaal voor haar ingericht bovenin de vuurtoren. Ze zal een week doorbrengen op het eiland Pater Noster zonder telefoon of computer. Wel deelt Enroth dagelijks haar ervaringen in een kort videoverslag.