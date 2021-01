Kijkers van Wie is de Mol? zijn zaterdagavond niet op NPO1 blijven hangen om naar Matthijs van Nieuwkerk en zijn show Matthijs Gaat Door te kijken. Van de 3,2 miljoen kijkers van WIDM bleven er 1,2 miljoen over voor Van Nieuwkerk. Daarmee staat hij op plek elf in de kijkcijferlijst, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Te gast waren Jan Terlouw, Dinand Woesthoff, Maan de Steenwinkel en Linde Schöne. Zo'n 1,3 miljoen kijkers kregen dit niet mee en schakelden over naar NPO3 voor het napraatprogramma MolTalk.

De tweede reguliere aflevering van Matthijs Gaat Door werd daarmee net iets minder goed bekeken dan de eerste uitzending vorige week. Daar stemden ruim 1,4 miljoen mensen op af. Naar de special op Oudejaarsavond keken meer dan een miljoen mensen.

