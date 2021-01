Zo'n 1.384.000 mensen keken zaterdagavond naar de eerste reguliere uitzending van het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk, Matthijs Gaat Door.

Het programma ging van start met een special op Oudejaarsavond met 1,1 miljoen kijkers. Kort daarna werd bekendgemaakt dat Van Nieuwkerk besmet was geraakt met het coronavirus. Nieuwe afleveringen van de show werden daarop enkele weken uitgesteld.

Op zaterdag was onder meer André van Duin te gast, die zijn man Martin Elfrink vorig jaar verloor aan kanker. Zelf werd hij de afgelopen maanden in het geheim behandeld voor darmkanker.

In de uitzending sprak een zichtbaar geëmotioneerde Van Duin over zijn rouwproces. Ook bedankte hij de mensen die hem de afgelopen tijd hebben gesteund door middel van berichtjes, post en mails. Daar heeft hij veel aan gehad, vertelde hij.

BankGiro Miljonairs op RTL 4, dat net als Matthijs Gaat Door werd uitgezonden rond 21.30 uur, scoorde bijna 1,6 miljoen kijkers.

Het best bekeken programma van de zaterdagavond was Wie is de Mol? op NPO1 met ruim 3,2 miljoen kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,6 miljoen kijkers. De derde plek in de kijkcijferlijst is voor Weet Ik Veel op RTL 4, waar 1.624.000 mensen naar keken.