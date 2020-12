Cabaretier Youp van 't Hek gaat toch een oudejaarsconference doen. Hij zei dat zaterdagavond in het tv-programma Even tot hier.

In het programma werd het online-publiek gevraagd of de show van Van 't Hek door zou gaan. De meeste kijkers dachten van wel, waarna de cabaretier het nieuws bevestigde.

Overigens is nog niet duidelijk in welke vorm de oudejaarsconference doorgaat, en of er publiek aanwezig zal zijn. Het management van Van 't Hek was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De cabaretier, die de eindejaarsshow voor de tiende keer gaat verzorgen, gaf eerder aan niets te voelen voor een tv-registratie met te weinig publiek. De show zou dan niet tot zijn recht komen, aldus Van 't Hek. Hij wilde dat theater Carré bij uitzondering meer bezoekers zou mogen ontvangen, zodat hij het daar zou kunnen doen.

Dit verzoek werd door de gemeente Amsterdam afgewezen. Sindsdien overweegt de cabaratier andere opties.