Acteur Bram van der Vlugt, die zaterdagmorgen op 86-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van het coronavirus, kroop zo'n kwart eeuw lang ieder jaar opnieuw in de huid van de 'adviseur van Sinterklaas'. Toch was het niet 'zijn' rol, vertelt Erik van Muiswinkel zaterdag aan NU.nl. "Het draaide niet om hem, maar om de kinderen."

"Hij zei ook niet: 'Ik, Bram van der Vlugt, speel Sinterklaas'. Hij was adviseur van Sinterklaas", aldus Van Muiswinkel, die jarenlang naast Van der Vlugt te zien was in de rol van Hoofdpiet.

"Hoe graag hij de rol ook speelde en hoezeer hij er ook in opging, hij besefte volledig dat de Sint niet van hem was. Iedere hulpsint, inclusief hijzelf, had evenveel rechten om het gezellig te maken in huiskamers en allerlei andere televisieprogramma's."

Van Muiswinkel vervolgt: "Bram straalde ook altijd uit dat iedereen die het feest vierde - ouders, grootouders, de kapitein van de boot - even belangrijk was in dat spel. Hij gaf iedereen het volle pond."

Toen de twee in 1998 begonnen samen te werken, kwam Van Muiswinkel "vol ontzag binnen als jong maatje". Maar Van der Vlugt maakte dat de cabaretier zich meteen welkom voelde. Dit kwam voor een groot deel, vertelt Van Muiswinkel, doordat Van der Vlugt als Sinterklaas zo'n vanzelfsprekende autoriteit uitstraalde, dat het een enorme rust gaf om met hem te spelen.

"Daarnaast was hij ook nog eens ontzettend scherp en geestig en had hij er heel veel zin in dat er een cabaretier naast hem kwam staan. Zeker tijdens de intocht, wanneer we meer konden improviseren."

'Het ging om de kinderen en het sprookje eromheen'

Als de adviseur van Sinterklaas richtte Van der Vlugt zich vooral op het plezier van de kinderen. "Hij kon burgemeesters stevig - maar nooit echt venijnig - te woord staan als zij te lang aan het woord waren. Het ging hem om de kinderen, hun broertjes en zusjes en het sprookje eromheen. Niet om allerlei volwassen cabaretgrappen, laat staan journalistieke grappen. Daar maakte hij altijd korte metten mee."

Van Muiswinkel, die zelf tegenwoordig ook weleens actief is als adviseur van Sinterklaas, "moduleert zichzelf onbewust toch zijn richting op". "Bram had ook heel veel invloed op sinterklaasgilden in Nederland. Die keken allemaal ontzettend goed naar hoe de meester dat aanpakte."

Van der Vlugt had vooral een prachtige 'o' als Sinterklaas, vertelt Van Muiswinkel. "Hij had natuurlijk sowieso een mooie uitspraak. Hij was een klassieke acteur, degelijk opgeleid en met een enorme bak aan ervaring. Zijn stem was ongeëvenaard goed. Zijn opvolger (Stefan de Walle, red.) komt overigens uit dezelfde school en heeft ook zo'n klinkende stem. Maar de manier waarop Bram zijn 'o' uitsprak, met van die kleine buiginkjes erin, en de manier waarop hij kon zeggen: 'Ik vind het nu al leuk', dat zijn van die dingen die ik er wel probeer in te laten slijten."

'Hij wilde tot het einde toe werken en dat is hem gegund geweest'

De voormalig Hoofdpiet, die er in 2015 mee stopte, is onder de indruk van de manier waarop Van der Vlugt met zijn tijd meeging. "Voor mij zijn alle vernieuwingen soms al lastig bij te benen, laat staan wanneer je in de tachtig bent. Maar hij deed het toch allemaal maar."

Van der Vlugt was tot kort voor zijn overlijden aan het werk en verscheen ook in 2020 nog in twee sinterklaasfilms. "Hij merkte natuurlijk ook wel op zijn oude dag hoe geliefd hij was in die rol, en dat hij nog steeds gevraagd werd voor van alles. Hij wilde gewoon tot het einde toe doorwerken en dat is hem wel gegund geweest."