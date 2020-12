Acteur Bram van der Vlugt, vooral bekend van zijn rol als Sinterklaas, is op 86-jarige leeftijd in zijn slaap overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Veel bekendheden reageren zaterdag bedroefd op het nieuws.

"Voor velen zal dit als een groot verlies voelen. Dat is het ook", tweet acteur Stefan de Walle, die in 2011 de rol van Sinterklaas overnam van Van der Vlugt. Hij noemt zijn voorganger een "grote, sterke, getalenteerde man" en wenst familie, vrienden en dierbaren heel veel sterkte en kracht toe.

"Nederland heeft sinds vandaag een icoon minder, Spanje eigenlijk ook", schrijft Jochem Myjer op Instagram. Ook hij deelt een persoonlijk bericht. "Omdat ik de burgemeester van Zutphen persoonlijk kende, mocht ik als klein jongetje van negen bij jouw eerste intocht jou een hand geven en je welkom heten in onze Hanzestad. Zelden zo gebibberd in m'n leven."

"In 2010 in Harderwijk bij jouw laatste intocht mocht ik als Piet, jouw knecht, naast je op de pakjesboot staan. Alsof het zo moest zijn. Jij vond dat altijd een mooi verhaal. Ik ook."

'Hij was oud geworden, maar had nog steeds diezelfde twinkeling'

Jim Bakkum haalt op Instagram een mooie herinnering op aan zijn ontmoeting met Van der Vlugt. "Zeventien jaar geleden zat ik bij hem op schoot tijdens het Fox Kids Sinterklaasfeest en mocht ik bij hoge uitzondering bij zijn transformatie zijn, in de ochtend voordat de shows begonnen. Ik was zestien, maar ik leek wel zes. Wat vond ik dat bijzonder."

Jaren later ontmoette hij Van der Vlugt opnieuw: "Ik zag dat hij echt oud was geworden, maar hij had nog steeds diezelfde twinkeling. En nu... Nu is Bram er niet meer. Wat heeft hij onze jeugd bijzonder gemaakt. Rust in vrede."

Voormalig politicus Boris van der Ham roemt op Twitter de veelzijdigheid van Van der Vlugt: "Innemend acteur, die zoveel andere mooie rollen speelde dan alleen Sinterklaas. Daarnaast maatschappelijk betrokken voor behoud van het Groene Hart waar ik hem vroeger regelmatig tegenkwam en over sprak."

'Tot op het laatst volop in het leven en in het theater'

"Geweldig acteur, briljant 'raadgever' van Sinterklaas, maar bovenal mooi mens is overleden", valt er te lezen in het Twitter-bericht van Jochem van Gelder.

"Heel verdrietig. Een lieve en getalenteerde man", schrijft Kasper van Kooten. "Veel sterkte voor de naasten."

Ook Cornald Maas reageert verslagen op het overlijden van Van der Vlugt. "Tot op het laatst volop in het leven, en in het theater", schrijft hij op Twitter. "Welbespraakt, erudiet, geestig, met een grote liefde voor taal, en met een grote belangstelling voor het verleden dat ons verbindt."