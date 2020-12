Testevenementen in de evenementenbranche kunnen in januari doorgang vinden, zo heeft premier Mark Rutte dinsdagavond laten weten tijdens een persconferentie over het coronavirus.

Het nieuws volgt op de oproep die de evenementenbranche maandag deed aan het kabinet, omdat zij nog altijd kampt met te veel onduidelijkheid over de toekomst van de sector.

De branche riep op om testevenementen in januari hoe dan ook door te laten gaan, ook al werd eerder door het kabinet gezegd dat dit pas gebeurt wanneer het risiconiveau is gedaald tot 'waakzaam'. Rutte zei dinsdag dat deze eis losgelaten is.

Er worden in januari "gerichte proeven met een beperkt aantal mensen op beperkte schaal" georganiseerd in bijvoorbeeld theaters. Daarbij worden meer bezoekers ontvangen dan momenteel mogelijk is. Zo kan de evenementenbranche er volgens de premier achterkomen wat voor maatregelen nodig zijn om de evenementenindustrie op termijn weer te kunnen laten draaien.

Zo wordt er gekeken naar wat voor logistieke eisen er moeten worden gesteld bij evenementen, naar wat zoiets vraagt van de organisatie en inrichting van een gebouw en of er meer mogelijk is wanneer er extra getest kan worden.

Ook komt er extra geld voor jongeren, die volgens Rutte hard zijn getroffen door de coronamaatregelen. Dat geld is bedoeld voor jongeren die "een plan" voor speciale activiteiten hebben, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film.