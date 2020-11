De Amerikaanse acteur Dave Prowse ,die de rol van Darth Vader vertolkte in de originele Star Wars-trilogie, is op 85-jarige leeftijd overleden, dat meldt de BBC zondag.

De Britse acteur is overleden na een kort ziekbed. De voormalig bodybuilder was vooral bekend door zijn rol als Darth Vader is de eerste drie delen van de Star Wars-films.

Prowse werd gecast als Vader vanwege zijn grote lichaamsbouw. Vanwege zijn Britse accent werd de stem van Vader echter ingesproken door iemand anders, namelijk de acteur James Earl Jones.

De circa twee meter lange Prowse was bodybuilder en gewichtheffer tot hij in 1967 zijn eerste rol speelde in een James Bondfilm. Prowse was Frankensteins Creature in de film Casino Royale. Hij keerde in andere films ook als Frankenstein terug.

Prowse was ook te zien in series zoals Space 1999 en Doctor Who.