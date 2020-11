Vanaf woensdagavond 22.00 uur moeten publieke gebouwen en doorstroomlocaties voor de komende twee weken hun deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Winkels mogen wel openblijven, heeft premier Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt tijdens de persconferentie. "Het is een manier die past bij wat nu noodzakelijk is."

Door onder meer theaters, concertzalen, bioscopen en musea te sluiten, hoopt het kabinet het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken door in te grijpen waar risico op overdracht van het virus het grootst is, zo staat te lezen op Rijksoverheid.nl.

Het doel is dat mensen de komende twee weken zoveel mogelijk thuisblijven en niet-noodzakelijke reizen vermijden. Daarbij hoort het sluiten van niet-noodzakelijke gebouwen en doorstroomlocaties, vertelde Rutte tijdens de persconferentie.

"Wat je wilt doen is het aantal reisbewegingen beperken en het aantal contactmomenten verminderen. Dat wil je doen op een manier die past bij wat nu noodzakelijk is", aldus de premier. "We hebben zelfs in maart en april de detailhandel niet gesloten. Dat overwegen we wel te regionaal te doen wanneer het aantal besmettingen in een regio te hoog is en te hoog blijft, maar dat overwegen we niet nationaal te doen."



"Wat we wel deden in maart en april, was dat we over musea en theaters zeiden: die moeten dicht. En dat is ook wat we nu doen, omdat je dan op een manier die past bij wat nu noodzakelijk is het aantal besmettingen terugdringt", vervolgde hij.

Hoeveel besmettingen de maatregel zal schelen is volgens Rutte lastig te zeggen, "omdat je niet aan elke maatregel een reproductie-effect kunt hangen". Wel zegt hij dat dit pakket aan maatregelen de komende twee weken moet leiden tot zo'n 200 minder opnames op de ic en 1200 in de ziekenhuizen.