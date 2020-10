Sean Connery heeft diepe indruk gemaakt als acteur, zo blijkt uit de reacties op het overlijden van de Schotse acteur op negentigjarige leeftijd. Niet alleen op het witte doek heeft Connery zijn sporen verdiend door James Bond een gezicht te geven, ook achter de schermen was hij grensverleggend in hoe acteurs zijn gaan onderhandelen over hun inkomsten, zeggen regisseur Ate de Jong en filmjournalist René Mioch. "Acteurs als Harrison Ford en Bruce Willis hebben hier veel van geleerd."

Volgens regisseur en filmproducent Ate de Jong heeft Connery ervoor gezorgd dat acteurs beter zijn gaan nadenken over wat ze waard zijn en daardoor beter zijn gaan onderhandelen over geld. "Hij eiste dat hij ook een deel van de winst kreeg van de films", zegt De Jong.

"Doordat ze niet zonder hem konden, had hij een positie dat hij dit kon doen." Doordat filmmaatschappijen er een creatieve boekhouding op na hielden, bleef er vaak bijna geen winstdeel over. "Daar is hij ontzettend tegenin gegaan door die boekhouding helemaal te laten controleren."

"Dat was in die tijd nog heel ongebruikelijk", beaamt filmjournalist René Mioch. "Elke keer zei hij weer dat hij niet meer mee zou spelen in de volgende James Bond-film, waarna er een salarisverhoging werd aangeboden. Ik denk dat hij hier een echt voorbeeld in is geweest en dat acteurs als Harrison Ford en Bruce Willis hier veel van hebben geleerd."

'Een joviale man'

De Jong heeft Connery een paar keer ontmoet op feestjes in Hollywood. "Het was een hele joviale man, die graag grappen maakte." Hij hield zijn Schotse accent volgens de Jong hoog in ere. "Terwijl hij best netjes Engels kon praten, deed hij dat echt niet."

Een feest in het bijzonder is De Jong altijd bijgebleven. "Dat was een feestje van Carrie Fisher, prinses Leia in Star Wars en een vriendin van mij omdat ze in mijn film Drop Dead Fred speelde. Op dat feestje waren nagenoeg alleen beroemdheden, alleen de Mexicaanse dienstmeisjes en ik hadden geen Oscar gewonnen", aldus de regisseur.

"Terwijl we in de tuin zaten te eten, arriveerde Michael Jackson. Hij was zo'n superster dat hij niet bij ons kon aanschuiven, maar apart in de serre plaatsnam. Zijn bodyguard ging naar Sean en fluisterde dat Michael graag met 'James Bond' wilde praten. Oké, knikte Connery. Alleen nam hij wel zijn bord met eten mee, want een gratis maaltijd liet hij voor niemand staan."

Volgens de regisseur is Connery het voorbeeld van dat je vanuit niks, toch heel veel kan bereiken. "Hij kwam uit een arbeidersfamilie, niks artistieks aan, en is toch zo groot geworden. Hij wordt onthouden door zijn sexappeal, zijn ruwe manier van acteren en vooral het feit dat hij geloofde in zichzelf."

Sean Connery in 1973 in Oost-Berlijn

'Connery kon koppig zijn'

Hoewel de Jong nooit samen heeft gewerkt met Connery, vertelt hij hoe "koppig" de James Bond-acteur soms kon zijn. "Hij spande bijna elke productie wel een rechtszaak aan omdat hij vond dat hij niet genoeg betaald kreeg of niet goed behandeld werd."

In de ogen van Mioch was Connery een hele bescheiden man, die geen sterallures had. "Hij is voor heel veel mensen dé James Bond, maar hij heeft ook nog in heel veel andere films gespeeld. Hij heeft z'n hele leven aangetoond dat hij meer is dan alleen James Bond."

Volgens Mioch koos Connery vaak voor rollen die totaal anders waren dan zijn rol als James Bond. "Ik denk dat hij dat wel bewust deed. Zodra je hem in een andere rol zag, vergat je James Bond ook gelijk. Dat deed hij heel goed."