Sean Connery is op negentigjarige leeftijd overleden, meldt de BBC zaterdag. De Schotse acteur was vooral bekend als de eerste vertolker van James Bond. Hij speelde de geheim agent in zeven films.

Volgens de BBC voelde hij zich al enige tijd niet goed en overleed hij in zijn slaap. Sinds zijn pensioen in 2006 woonde Connery op New Providence, het hoofdeiland van de Bahama's.

Connery behoorde ruim een halve eeuw tot de bekendste acteurs ter wereld. Hij brak in 1962 door dankzij de eerste Bond-film, Dr. No. Hij speelde de geheim agent zes keer en kwam in 1983 nog eens als '007' terug in Never Say Never Again, een onofficiële Bond-film van een concurrerende filmmaatschappij.

In zijn lange acteercarrière, die meer dan veertig jaar omspande, won hij een Oscar, twee BAFTA Awards en drie Golden Globes. De Oscar voor de beste mannelijke bijrol won hij in 1988 voor zijn rol als een Ierse agent in The Untouchables. In 1999 werd hij op het Europese filmfestival in Berlijn tot beste Europese acteur verkozen naar aanleiding van zijn rol in Entrapment.

Connery had ook rollen in onder meer Murder on the Orient Express (1974), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), The Hunt for Red October (1990) en The Rock (1996). De laatste film waarin hij te zien was, was The League of Extraordinary Gentlemen uit 2003.

Connery werd in 1999 geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Sinds 1975 was hij getrouwd met zijn tweede vrouw, Micheline Roquebrune. Met zijn eerste vrouw, Diane Cilento, kreeg hij in 1963 een zoon: Jason Connery.