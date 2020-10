De erven van B.B. King zijn bezig met een filmbiografie over het leven van de bluesmuzikant, meldt Variety zondag. In de week ervoor ontstond verwarring door de aankondiging van een andere film over de in 2015 overleden King.

De erven van King melden met een gerenommeerde regisseur in gesprek te zijn over de creatieve leiding van het filmproject. De verschijningsdatum van de nog naamloze film is niet bekend. Het productieproces begint in 2021.

Ook over de cast van de filmbiografie hebben de erven nog geen uitspraken gedaan. Ze overwegen Kenan Thompson, bekend van de comedyshow Saturday Night Live, de rol van de bluesmuzikant te laten spelen. Ook hebben ze Wendell Pierce, bekend van onder meer de advocatenserie Suits en het politiedrama The Wire, overwogen als hoofdrolspeler.

Pierce zorgde een week eerder voor verwarring door via Twitter aan te kondigen dat hij de hoofdrol zou spelen in een filmbiografie over King. Op verzoek van de erven van King verduidelijkte de acteur later dat The Thrill Is On wel over de bluesmuzikant gaat, maar geen filmbiografie is. Ook wordt bij dit filmproject over de vriendschap van King met een collega niet samengewerkt met de erven van de bluesmuzikant.

Riley Ben King, beter bekend als B.B. King, wordt gezien als een van de grootste bluesartiesten aller tijden. De muzikant, die in 1969 bekendheid verwierf met de cover van Roy Hawkins' nummer The Thrill Is Gone, won in zijn carrière vijftien Grammy's.